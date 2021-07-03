Через кризу в "зеленій" енергетиці Україна зриває домовленості з ЄС, - нардеп

"Саме гостре питання, яке зараз ставить парламент уряду в тому числі - це як зробити так, щоб Україна нарешті почала виконувати свої зобов’язання, по-перше, перед бізнесом, який працює тут і зараз, по-друге, перед нашими міжнародними партнерами. Бо перед ними ми вже за останні кілька років, починаючи з початку 2020 року, набрали знову багато зобов’язань, сказавши, що ми приєднуємося до європейського зеленого курсу, сказавши, що ми працюємо на те, щоби зменшити кількість викидів парникових газів", - розповіла Василенко.

Вона нагадала, що в державній енергетичній стратегії України визначено, що до 2035 року частка "зеленої" енергетики має становити 25% на ринку, проте на сьогодні вона складає лише 8%.

"Як ми маємо збільшити за фактично 10 років частку "зеленої" енергетики, коли далі продовжується хаос на ринку, коли незрозуміло з яких грошей брати кошти, щоб повернути борги, - це є питання, яке ми як парламентарі, регулярно задаємо", - наголосила Василенко.

За її словами, альтернативи "зеленому" курсу у України немає, і держава має, нарешті, почати реально рухатись в цьому напрямку, а не лише декларувати це.

"У нас немає іншого вибору, крім як розвивати ВДЕ, крім як розвивати альтернативні джерела, крім як озеленюватися суспільству і країні. Це не є нашими зовнішніми зобов’язаннями, хоча це теж. Це є наші прямі зобов’язання перед самими собою і перед майбутніми поколіннями українців", - підсумувала Василенко.