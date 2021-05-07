В кризис власть должна говорить о снижении налогов, но отнюдь не о повышении, - нардеп

Государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

"Во время такой сложной экономической ситуации, которая есть у нас в стране, нельзя говорить вообще о повышении любых налогов для предпринимателей... Все кафе, все магазины - все закрывается. И еще дополнительная налоговая нагрузка просто повлечет к тому, что люди потеряют вообще смысл для существования этого бизнеса", - сказал Качура.

По его словам, власть в нынешний кризис должна максимально поддержать бизнес, как это делают в других странах, а не увеличивать налоговую нагрузку на него.

"Да мы вообще этим предпринимателям должны, извините, те, кто живут за их налоги, я сейчас говорю о чиновниках, о депутатах, им ноги целовать. Потому что они сейчас сохраняют рабочие места, они сейчас как-то крутятся для того, чтобы сохранить свои бизнесы. Поэтому вообще весь мир идет по принципу еще налоговых каникул, например, освобождения от штрафов", - подчеркнул Качура.

По мнению депутата, сейчас необходимо освободить малый бизнес от налогообложения или предоставить налоговые каникулы, чтобы предприниматели могли выжить и восстановиться после окончания карантинных ограничений

"Считаю, что маленьких предпринимателей надо вообще освобождать во время этих всех карантинных ограничений от уплаты единого налога, от уплаты других налогов, которые есть. Потому что это для них сейчас единственный вариант выжить. Если говорить о том, что нужно делать государству, мне кажется, что после того, когда мы поборем уже все эти ковидные времена, потом сделать период, при котором смогут предприниматели восстановиться, льготный период налогообложения", - сказал Качура.