Повышая налоги, власть уничтожает бизнес в Украине, - нардеп

"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.

По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что недопустимо. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.

Депутат также отметил: такая политика отечественных властей негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, которые страдают от тотального роста цен.

"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.