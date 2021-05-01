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Повышая налоги, власть уничтожает бизнес в Украине, - нардеп

Новина українською → Киев , Суббота 01 мая 2021 13:39
Повышая налоги, власть уничтожает бизнес в Украине, - нардеп Фото: повышая налоги, власть уничтожает бизнес в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Повышением налогов власть уничтожит бизнес и спровоцируют тотальный рост цен.

Об этом заявил народный депутат Олег Синютка в эфире "Украина 24".

"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.

По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что недопустимо. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.

Депутат также отметил: такая политика отечественных властей негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, которые страдают от тотального роста цен.

"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.

Напомним, ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что власть должна предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

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