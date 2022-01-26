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Кризис вокруг Украины затрагивает весь мир, - Блинкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал ситуацию вокруг Украины намного больше ее самой и даже Европы. Кризис затрагивает все мировое сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в ходе пресс-конференции.

"Этот кризис намного больше Украины и даже Европы, он затрагивает все мировое сообщество и требует его реакции", - сказал Блинкен по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом Насером аль-Мохаммедом ас-Сабахом.

Госсекретарь добавил, что ситуация вокруг Украины была одной из тем переговоров с главой МИД Кувейта.

Напомним, сегодня Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Отметим, ранее Белый дом подтвердил секретные брифинги по ситуации вокруг Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони Блинкен