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Криза навколо України зачіпає весь світ, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ситуацію навколо України набагато більше її самої і навіть Європи. Криза зачіпає все світове співтовариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції.

"Ця криза набагато більша за Україну і навіть Європу, вона зачіпає всю світову спільноту і вимагає її реакції",-сказав Блінкен за підсумками переговорів з Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Ахмедом Насером аль-Мохаммедом Ас-Сабахом.

Держсекретар додав, що ситуація навколо України була однією з тем переговорів з главою МЗС Кувейту.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС Великобританії Елізабет Трас.

Зазначимо, раніше Білий дім підтвердив секретні брифінги щодо ситуації навколо України.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЕнтоні Блінкен