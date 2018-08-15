Кризис в Турции может снизить объемы украинского экспорта, - аналитики

Падение турецкой лиры может привести к сокращению экспорта потребительских товаров

Финансовый кризис в Турции может снизить объемы украинского экспорта в эту страну. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Король лир": кто спровоцировал финансовый кризис в Турции и чем он грозит Украине".

В комментарии РБК-Украина аналитик Альпари Максим Пархоменко отметил, что падение курса турецкой лиры может спровоцировать снижение объемов украинского экспорта в Турцию. Это, в свою очередь, приведет к сокращению общих доходов украинских экспортеров.

Отметим, Турция - третий по величине экспортный рынок для Украины после стран Евросоюза и России. По данным Госстата, за первые пять месяцев 2018 года Украина поставила в Турцию товаров почти на 1,2 млрд долларов, что на 12,4% больше, чем за это же время в прошлом году. Это больше 6% всего экспорта из Украины.

По оценкам руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, падение экспорта может произойти в сегменте потребительских товаров. Тогда как экспорт сырья, в том числе для турецкой металлургии, вряд ли сократится, полагает аналитик.

"На данный момент Украина продает в Турцию товары с невысоким уровнем обработки. Это товары черной металлургии и агропродукция. Спрос на них со стороны турецкой промышленности будет всегда", - соглашается Пархоменко.

С другой стороны, по мнению члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, из-за санкций США к турецким металлургам могут пострадать и украинские металлургические предприятия, поскольку цены на стальной прокат в регионе снизятся.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в национальной валюте.

Отметим, до этого Турция запретила использовать американскую продукцию в строительстве на территории страны.