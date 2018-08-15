Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики

Аналитики уверены, что Украине не выгодны расчеты в турецкой валюте

Турецкие власти не смогут перейти на расчеты с Украиной в национальной валюте. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Король лир": кто спровоцировал финансовый кризис в Турции и чем он грозит Украине".

Отметим, в разгар финансового кризиса в Турции президент страны Реджеп Эрдоган предложил не использовать доллар во внешнеторговых операциях, перейдя на расчеты в национальных валютах с Украиной, Россией, Китаем и Ираном. Однако, по мнению опрошенных РБК-Украина финансовых аналитиков, реализовать такие намерения турецкие власти не смогут.

"Сделать это не удавалось ни КНР, ни России, и не удастся Турции. Технически это невозможно даже в экономике с высокой долей госсектора, как РФ или КНР, у Турции тут ничего не выйдет кроме громких заявлений", - полагает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен соглашается, что перевести расчеты в национальные валюты - лиру и гривну - непростая задача. По его мнению, единичные примеры перехода на такие расчеты могут быть, но для того, чтобы они стали массовыми, нужны договоренности на более высоком уровне.

"Должна быть кредитная поддержка со стороны центральных банков. Турецкие банки, к примеру, должны давать кредит в своей валюте украинскому бизнесу, который захочет купить продукцию у турецких производителей. Но, действуя в таких рамках, мы поддерживаем их экономику, а не свою. Потому нужны зеркальные действия, чтобы турки брали гривну в кредит и покупали украинскую продукцию. Но и от такого сотрудничества выгода для нас тоже неочевидная", - уверен Вальчишен.

С учетом того, что турецкая лира в последнее время нестабильна, для Украины расчеты в турецкой валюте не выгодны, добавляет руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Наш экспорт в Турцию в долларовом выражении в два раза больше импорта из этой страны. Если у нас все расчеты с турецкими контрагентами будут в лире, то у нас будет переизбыток турецкой валюты. Возникнет вопрос, куда ее девать и по какому курсу менять. Для большинства украинских компаний это будет неприемлемо", - полагает Паращий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Турция готова перейти на расчеты в национальной валюте с Украиной и другими партнерами.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру.