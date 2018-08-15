Криза в Туреччині може знизити обсяги українського експорту, - аналітики

Падіння турецької ліри може призвести до скорочення експорту споживчих товарів

Фінансова криза в Туреччині може знизити обсяги українського експорту в цю країну. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Король лір": хто спровокував фінансову кризу в Туреччині і чим вона загрожує Україні".

В коментарі РБК-Україна аналітик Альпарі Максим Пархоменко зазначив, що падіння курсу турецької ліри може спровокувати зниження обсягів українського експорту до Туреччини. Це, в свою чергу, призведе до скорочення загальних доходів українських експортерів.

Зазначимо, Туреччина - третій за величиною експортний ринок для України після країн Євросоюзу та Росії. За даними Держстату, за перші п'ять місяців 2018 року Україна поставила в Туреччину товарів майже на 1,2 млрд доларів, що на 12,4% більше, ніж за цей же час минулого року. Це більше 6% усього експорту з України.

За оцінками керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, падіння експорту може статися в сегменті споживчих товарів. Тоді як експорт сировини, в тому числі для турецької металургії, навряд чи скоротиться, вважає аналітик.

"На даний момент Україна продає в Туреччину товари з невисоким рівнем обробки. Це товари чорної металургії та агропродукція. Попит на них з боку турецької промисловості буде завжди", - погоджується Пархоменко.

З іншого боку, на думку члена Українського товариства фінансових аналітиків Віталія Шапрана, через санкції США до турецьких металургів можуть постраждати і українські металургійні підприємства, оскільки ціни на сталевий прокат в регіоні знизяться.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Туреччина не зможе перейти на розрахунки з Україною в національній валюті.

Відзначимо, до цього Туреччина заборонила використовувати американську продукцію в будівництві на території країни.