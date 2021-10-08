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Кризис в секторе недвижимости Китая разрастается после дефолта Evergrande

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Украина, Пятница 08 октября 2021 12:14
Кризис в секторе недвижимости Китая разрастается после дефолта Evergrande Фото: облигации китайских девелоперов падают из-за дефолта Evergrande (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Облигации и акции, выпущенные китайскими девелоперами, резко подешевели в пятницу, 8 октября. На рынке опасаются распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Evergrande, торговля акциями которой приостановлена из-за объявления о крупной сделке, столкнулась с одним из крупнейших дефолтов в стране. Компания имеет долг на сумму более 300 млрд долларов.

В прошлом месяце Evergrande пропустила купонные выплаты по двум траншам долларовых облигаций, а в начале следующей недели ей предстоит еще три на общую сумму почти 150 млн долларов. Возможный крах одного из крупнейших заемщиков Китая вызвал опасения по поводу рисков заражения сектора недвижимости во второй по величине экономике мира. Рейтинги обремененных долгами девелоперов снижены из-за надвигающихся дефолтов.

Эта неопределенность нанесла удар по облигациям, выпущенным такими фирмами, занимающимися недвижимостью, как Kaisa Group, Central China Real Estate и Greenland.

Китайские регулирующие органы не делали никаких комментариев конкретно по Evergrande во время недельного праздника с 1 октября, хотя центральный банк в прошлую среду призвал финансовые учреждения сотрудничать с соответствующими департаментами и местными органами власти для поддержания "стабильного и здорового" развития рынка недвижимости и защиты интересов потребителей жилья.

В комментарии в четверг поддерживаемая государством Global Times заявила, что соблюдение властями предельных значений долга, известных как "три красные линии", указывает на то, что "Китай имеет свой собственный набор приоритетов и по-прежнему сосредоточен на сдутии пузыря на рынке недвижимости и снижении рисков".

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