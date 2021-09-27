Центробанк Китая пообещал защитить потребителей после банкротства крупнейшего застройщика

Центральный банк Китая пообещал защитить потребителей, выходящих на рынок жилья, и начал вливать больше денег в банковскую систему. Это является явным признаком того, что власти могут предпринять меры для сдерживания рисков после банкротства крупнейшего застройщика Китая Evergrande.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Evergrande, когда-то олицетворяющий эру беспорядочных заимствований и строительства в Китае, теперь стал олицетворением жестких мер по борьбе с долгами девелоперов, из-за которых крупные и мелкие инвесторы опасаются своих рисков.

Народный банк Китая (НБК) не упомянул Evergrande в своем заявлении, которое содержало только строку о жилищном строительстве вместе с обещаниями сделать его денежно-кредитную политику гибкой, адресной и уместной.

Но в деликатный момент для застройщика с самой большой задолженностью в мире, который пропустил выплату процентов по облигациям на прошлой неделе и должен произвести выплату еще одну на этой неделе, его обещание "защищать законные права потребителей жилья" намекало на то, что рынки начали надеяться на такую реакцию.

Обязательства Evergrande в размере 305 млрд долларов вызвали опасения, что его проблемы могут распространиться на финансовую систему Китая и отразиться на всем мире. Это беспокойство, ослабло, поскольку ущерб до сих пор был сконцентрирован в секторе недвижимости.

Обширное заявление НБК было опубликовано после заседания Комитета по денежно-кредитной политике в третьем квартале. Его жилищная линия повторила комментарии руководства Evergrande, которые указывают на усилия по сдерживанию и приоритетность мелких инвесторов в недвижимость перед иностранными держателями долгов Evergrande.

"Мы ожидаем, что любое воздействие на банковскую систему будет управляемым и что правительство вместо этого сосредоточится на социальных последствиях незавершенного строительства", - сказал Шелдон Чан, управляющий стратегией T. Rowe Price по кредитным облигациям в Азии.

По его словам, поставщики, имеющие отношение к кредиторской задолженности Evergrande, и держатели внутренних облигаций также будут иметь приоритет над держателями долларовых облигаций.

Долларовые облигации Evergrande оставались в понедельник на проблемных уровнях около 30 центов за доллар.

Исследовательская компания Morningstar перечислила BlackRock, UBS, Ashmore Group и BlueBay Asset в качестве держателей облигаций, имеющих отношение к Evergrande, в своем отчете, в котором говорилось, что фонды HSBC и TCW закрыли позиции.