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Криза в секторі нерухомості Китаю розростається після дефолту Evergrande

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:14
Криза в секторі нерухомості Китаю розростається після дефолту Evergrande Фото: облігації китайських девелоперів падають через дефолт Evergrande (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Облігації та акції, випущені китайськими девелоперами, різко подешевшали в п'ятницю, 8 жовтня. На ринку побоюються поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Evergrande, торгівля акціями якої припинена через оголошення про велику угоду, зіткнулася з одним з найбільших дефолтів в країні. Компанія має борг на суму понад 300 млрд доларів.

Минулого місяця Evergrande пропустила купонні виплати за двома траншами доларових облігацій, а на початку наступного тижня їй потрібно зробити ще три на загальну суму майже 150 млн доларів. Можливий крах одного з найбільших позичальників Китаю викликав побоювання з приводу ризиків зараження сектора нерухомості в другій за величиною економіці світу. Рейтинги обтяжених боргами девелоперів знижені через насування дефолтів.

Ця невизначеність завдала удару по облігаціях, випущених такими фірмами, що займаються нерухомістю, як Kaisa Group, Central China Real Estate і Greenland.

Китайські регулюючі органи не робили жодних коментарів конкретно щодо Evergrande під час тижневого свята з 1 жовтня, хоча центральний банк в минулу середу закликав фінансові установи співпрацювати з відповідними відомствами і місцевими органами влади для підтримки стабільного і здорового розвитку ринку нерухомості та захисту інтересів споживачів житла.

У коментарі в четвер, підтримувана державою Global Times заявила, що дотримання владою граничних значень боргу, відомих як "три червоні лінії", вказує на те, що "Китай має свій власний набір пріоритетів і як і раніше зосереджений на здутті міхура на ринку нерухомості і зниженні ризиків".

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