Кризис на рынке недвижимости Китая: акции Evergrande упали до рекордно низкого уровня

Неспособность Evergrande выплатить 82,5 миллиона долларов процентных выплат по долларовым облигациям 6 ноября может вызвать перекрестный дефолт по международным облигациям на сумму примерно 19 миллиардов долларов, что может иметь последствия для экономики Китая и не только.

Хотя 30-дневный льготный период истек, Evergrande не объявила о том, объявлен ли по облигациям формальный дефолт.

Evergrande ранее был ведущим девелопером Китая, реализовав более 1300 проектов в сфере недвижимости. Имея обязательства в размере 300 миллиардов долларов, он сейчас находится в эпицентре кризиса в Китае в этом году, который разорил почти дюжину более мелких фирм.