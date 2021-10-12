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Кризис на китайском рынке недвижимости: Evergrande пропустил еще одну выплату

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Вторник 12 октября 2021 10:50
Кризис на китайском рынке недвижимости: Evergrande пропустил еще одну выплату Фото: Кризис на китайском рынке недвижимости разрастается (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Китайский девелопер Evergrande во вторник, 12 октября, пропустил третий раунд выплат по облигациям за три недели. Это усилило опасения рынка по поводу заражения других застройщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Некоторые держатели облигаций заявили, что не получили купонных выплат на общую сумму 148 миллионов долларов по облигациям Evergrande.

Это подвергает инвесторов риску крупных убытков в конце 30-дневного льготного периода, поскольку довелопер имеет обязательства на сумму более 300 миллиардов долларов

По данным Refinitiv, в следующем году должны быть погашены облигации на сумму 101,2 миллиарда долларов, выпущенные китайскими застройщиками

"Мы ожидаем большего количества дефолтов, если проблема с ликвидностью не улучшится заметно", - говорится в заявлении брокерской компании CGS-CIMB. По ее данным, девелоперы с более низким кредитным рейтингом испытывают трудности с рефинансированием в настоящий момент.

В то время как мировое внимание было сосредоточено на невыплате долларовых долгов китайскими эмитентами из сектора недвижимости, рыночные индикаторы свидетельствуют о том, что опасения по поводу распространения инфекции и замедления темпов роста экономики распространяются.

Стоимость страхования от суверенного дефолта Китая продолжала расти во вторник, при этом пятилетние кредитные дефолтные свопы, которые инвесторы обычно используют в качестве хеджирования против растущего риска, достигли самой высокой точки с апреля 2020 года.

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