Криза на ринку нерухомості Китаю: акції Evergrande впали до рекордно низького рівня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нездатність Evergrande виплатити 82,5 мільйона доларів процентних виплат за доларовими облігаціями 6 листопада може викликати перехресний дефолт за міжнародними облігаціями на суму приблизно 19 мільярдів доларів, що може мати наслідки для економіки Китаю і не тільки.

Хоча 30-денний пільговий період закінчився, Evergrande не оголосила про те, чи оголошений за облігаціями формальний дефолт.

Evergrande раніше був провідним девелопером Китаю, реалізувавши понад 1300 проектів у сфері нерухомості. Маючи зобов'язання в розмірі 300 мільярдів доларів, він зараз знаходиться в епіцентрі кризи в Китаї в цьому році, яка розорила майже дюжину більш дрібних фірм.