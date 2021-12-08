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Криза на ринку нерухомості Китаю: акції Evergrande впали до рекордно низького рівня

Автор: Олександр Білоус

Акції China Evergrande Group досягли рекордно низького рівня в середу, 8 грудня. Пропущений термін виплати боргу піддав девелопера ризику стати найбільшим неплатником в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нездатність Evergrande виплатити 82,5 мільйона доларів процентних виплат за доларовими облігаціями 6 листопада може викликати перехресний дефолт за міжнародними облігаціями на суму приблизно 19 мільярдів доларів, що може мати наслідки для економіки Китаю і не тільки.

Хоча 30-денний пільговий період закінчився, Evergrande не оголосила про те, чи оголошений за облігаціями формальний дефолт.

Evergrande раніше був провідним девелопером Китаю, реалізувавши понад 1300 проектів у сфері нерухомості. Маючи зобов'язання в розмірі 300 мільярдів доларів, він зараз знаходиться в епіцентрі кризи в Китаї в цьому році, яка розорила майже дюжину більш дрібних фірм.

Нагадаємо, китайський девелопер Evergrande 12 жовтня пропустив третій раунд виплат за облігаціями за три тижні. Це посилило побоювання ринку з приводу зараження інших забудовників.

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Китай