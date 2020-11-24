Кризис с КСУ: НАПК не может мониторить конфликт интересов по родственным связям

Фото: НАПК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас публичные служащие лишены возможности получить помощь Национального агентства по предотвращению коррупции в урегулировании ситуаций, при которых близкие лица работают совместно. Такая ситуация сложилась из-за решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Из-за решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020 Национальное агентство по предотвращению коррупции лишено права осуществлять мониторинг выполнения актов законодательства о конфликте интересов", - указано в сообщении.

ЗУ "О предотвращении коррупции" указывает, что урегулировать конфликт интересов у публичного служащего должен его непосредственный руководитель. Решение об урегулировании конфликта интересов руководитель принимает самостоятельно или на основании уведомления лица, у которого возник конфликт интересов.

"Лица, которые не могли самостоятельно определиться, имеет ли место конфликт интересов в конкретном случае, могли обратиться к НАПК за разъяснением. Если предоставленной информации не было достаточно, НАПК начинало мониторинг конфликта интересов", - объясняют в Нацагентстве.

Мониторинг ведомство могло начать, если отдельные руководители вообще не принимали меры для урегулирования конфликта интересов, или если информацию о совместной работе родственников НАПК получило от третьих лиц.

Однако пока агентство уполномочено только давать разъяснения о наличии/отсутствии конфликта интересов, но мониторинг проводить не может.

"Такая ситуация будет способствовать совершению должностными лицами коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений", - прогнозируют в НАПК.

Напомним, в ведомстве заверили, что решение Конституционного суда не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных.

Как писало РБК-Украина, ранее в Конституционном суде обвинили НАПК в самоустранении от выполнения своих обязательств.

В НАПК же заявляли, что решение Конституционного суда Украины существенно осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий.