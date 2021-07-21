UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глубочайший кризис в истории туризма: число международных путешественников снизилось на 85%

Автор: Сергей Пышкин

Число туристов, выезжающих за границу, в период с начала текущего года, снизилось на 85% в соответствии с показателями за аналогичный период в 2019 году. Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) убеждены в том, что сегодня туризм переживает глубочайший кризис в своей истории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hospitality Net.

"В период с января по май количество прибытий международных туристов было на 85% ниже, чем в 2019 году (и на 65% ниже, чем в 2020 году)", - отмечает пресс-служба UNWTO.

В частности, появление новых штаммов коронавируса, а также регулярное введение ограничений из-за пандемии заболевания и в дальнейшем вредят развитию международного туризма.

Согласно данным UNWTO, в течение текущего года было зафиксировано на 147 млн меньше международных прибытий, чем за аналогичный период 2020 года и на 460 млн меньше, чем в 2019 году до начала пандемии.

Фото: количество международных поездок снизилось на 85% из-за пандемии в мире (UNWTO)

Читайте РБК-Украина в Google News
туризмКоронавирус