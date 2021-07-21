Найглибша криза в історії туризму: кількість міжнародних мандрівників знизилась на 85%

"У період з січня по травень кількість прибуттів міжнародних туристів було на 85% нижче, ніж у 2019 році (і на 65% нижче, ніж у 2020 році)", - відзначає пресслужба UNWTO.

Зокрема, поява нових штамів коронавірусу, а також регулярне введення обмежень через пандемію захворювання й надалі шкодять розвитку міжнародного туризму.

Згідно з даними UNWTO, протягом поточного року було зафіксовано на 147 млн менше міжнародних прибуттів, ніж за аналогічний період 2020 року й на 460 млн менше, ніж у 2019 році до початку пандемії.

Фото: кількість міжнародних поїздок знизилась на 85% через пандемію у світі (UNWTO)