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Найглибша криза в історії туризму: кількість міжнародних мандрівників знизилась на 85%

Автор: Сергій Пишкін

Число туристів, які виїжджають за кордон, у період з початку поточного року, знизилось на 85% відповідно до показників за аналогічний період у 2019 році. У Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) переконані у тому, що сьогодні туризм переживає найглибшу кризу у своїй історії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hospitality Net.

"У період з січня по травень кількість прибуттів міжнародних туристів було на 85% нижче, ніж у 2019 році (і на 65% нижче, ніж у 2020 році)", - відзначає пресслужба UNWTO.

Зокрема, поява нових штамів коронавірусу, а також регулярне введення обмежень через пандемію захворювання й надалі шкодять розвитку міжнародного туризму.

Згідно з даними UNWTO, протягом поточного року було зафіксовано на 147 млн менше міжнародних прибуттів, ніж за аналогічний період 2020 року й на 460 млн менше, ніж у 2019 році до початку пандемії.

Фото: кількість міжнародних поїздок знизилась на 85% через пандемію у світі (UNWTO)

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