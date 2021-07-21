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Глубочайший кризис в истории туризма: число международных путешественников снизилось на 85%

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Испания , Среда 21 июля 2021 17:37
Глубочайший кризис в истории туризма: число международных путешественников снизилось на 85% Фото: количество международных поездок снизилось на 85% из-за пандемии в мире (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число туристов, выезжающих за границу, в период с начала текущего года, снизилось на 85% в соответствии с показателями за аналогичный период в 2019 году. Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) убеждены в том, что сегодня туризм переживает глубочайший кризис в своей истории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hospitality Net.

"В период с января по май количество прибытий международных туристов было на 85% ниже, чем в 2019 году (и на 65% ниже, чем в 2020 году)", - отмечает пресс-служба UNWTO.

В частности, появление новых штаммов коронавируса, а также регулярное введение ограничений из-за пандемии заболевания и в дальнейшем вредят развитию международного туризма.

Согласно данным UNWTO, в течение текущего года было зафиксировано на 147 млн меньше международных прибытий, чем за аналогичный период 2020 года и на 460 млн меньше, чем в 2019 году до начала пандемии.

Глубочайший кризис в истории туризма: число международных путешественников снизилось на 85%

Фото: количество международных поездок снизилось на 85% из-за пандемии в мире (UNWTO)

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