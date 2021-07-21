ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найглибша криза в історії туризму: кількість міжнародних мандрівників знизилась на 85%

Новость на русском →
Іспанія , Середа 21 липня 2021 17:37
Найглибша криза в історії туризму: кількість міжнародних мандрівників знизилась на 85% Фото: кількість міжнародних поїздок знизилась на 85% через пандемію у світі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Число туристів, які виїжджають за кордон, у період з початку поточного року, знизилось на 85% відповідно до показників за аналогічний період у 2019 році. У Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) переконані у тому, що сьогодні туризм переживає найглибшу кризу у своїй історії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hospitality Net.

"У період з січня по травень кількість прибуттів міжнародних туристів було на 85% нижче, ніж у 2019 році (і на 65% нижче, ніж у 2020 році)", - відзначає пресслужба UNWTO.

Зокрема, поява нових штамів коронавірусу, а також регулярне введення обмежень через пандемію захворювання й надалі шкодять розвитку міжнародного туризму.

Згідно з даними UNWTO, протягом поточного року було зафіксовано на 147 млн менше міжнародних прибуттів, ніж за аналогічний період 2020 року й на 460 млн менше, ніж у 2019 році до початку пандемії.

Найглибша криза в історії туризму: кількість міжнародних мандрівників знизилась на 85%

Фото: кількість міжнародних поїздок знизилась на 85% через пандемію у світі (UNWTO)

Читайте РБК-Україна в Google News
туризм Коронавірус
NEWS
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
DAILY
Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту