Кризис на энергорынке стал следствием непродуманной политики по управлению отраслью, - Тимченко

"На 1 октября 2020 г. у нас было 2,5 млн тонн угля и ни у кого не возникало вопроса, будет у нас уголь зимой или не будет. Потому произошла задержка в выводе с ремонтов атомных энергоблоков. Я думаю они также стали жертвой этого финансового хаоса и дисбаланса, который произошёл на рынке. Потому что ни мы, ни кто-либо другой из игроков, не имел достаточно денег для того, чтобы провести нормальный полноценный ремонт для подготовки к зиме", - сообщил глава ДТЭК.

Он подчеркнул, что из-за хронического дефицита средств в энергосистеме, убытков генерирующих компаний и долгов перед ними, затраты на поддержание и обновление основных фондов в 2020 г. сократились в 2 раза. Сопоставимое снижение финансирование ремонтов наблюдалось и на АЭС.

"Тотальный дефицит денег, связанный с дисбалансом на рынке привел к тому, что началось снижение финансирования ремонтов. Все деньги потратили на то, чтобы заплатить зарплату, покупать уголь для производства электроэнергии и естественно последнем в этом списке осталось проведение ремонтов", - пояснил глава ДТЭК.

Как закономерный результат этому, в осенне-зимний период 2020/2021 годов наблюдается 4-х кратный рост аварийности блоков ТЭС.

При этом, несмотря на рост аварийности, нагрузка на энергоблоки ДТЭК существенно возросла. Зимой 2020-2021 годов ТЭС "ДТЭК Энерго" работают со среднемесячной нагрузкой на 50% выше чем годом ранее.

"Мы работаем всем составом оборудования. ДТЭК подхватил мощности Славянской станции, которая стоит, подхватил мощность "Центрэнерго", где блоки закрыты по отсутствию топлива. Естественно нагрузка возросла, естественно при отсутствии плановых ремонтов и инвестиций, эти блоки останавливаются. Мы максимально быстро, как это возможно, ремонтируем эти блоки. Мое мнение, при разумном (государственном, - ред.) управлении, нужно поблагодарить тех ребят, которые восстанавливают блоки в 3-4 раза быстрее, чем это делается в обычном, регламентном режиме", - подытожил глава ДТЭК.