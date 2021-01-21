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Бизнес разочарован работой НКРЭКУ и требует перезагрузки регулятора, - Центр Разумкова

Киев, Четверг 21 января 2021 14:23
Бизнес разочарован работой НКРЭКУ и требует перезагрузки регулятора, - Центр Разумкова
Фото: председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

47,1% опрошенных представителей бизнеса считают, что действующий состав НКРЭКУ не способный устранить проблемы на энергетическом рынке, а 49,3% считают единственным выходом из сложившейся ситуации полную перезагрузку комиссии.

Соответствующие данные социологического исследования обнародовал "Центр Разумкова".

"Субъекты хозяйствования и эксперты очень близки в своих оценках профессиональности решений НКРЭКУ, а также необходимости полной перезагрузки состава Нацкомиссии", - сообщили в Центре Разумкова.

Главной проблемой регулятора опрошенные участники рынка и эксперты указали коррупцию и зависимость от политической воли власти.

В целом профессионализм состава НКРЭКУ представители бизнеса оценили в 3,8 из 10 баллов. В опросе приняли участие 156 лицензиатов НКРЭКУ, представленные в 23 областях и в Киеве.

Опрошенные центром эксперты еще более критично оценили работу регулятора.

"64,5% опрошенных экспертов считают, что есть необходимость в проведении полной перезагрузки состава членов НКРЭКУ", - сообщили в центре со ссылкой на данные опроса 110 экспертов со всех регионов страны.

Кроме того, Центр Разумкова проводил опрос отношения к энергетическому регулятору среди населения. 78% граждан считают неудовлетворительной работу НКРЭКУ и их подход к установлению и регулированию тарифов.

Свыше 48% опрошенных граждан назвали главной проблемой комиссии коррумпированность ее членов.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины открыл производство по признанию неконституционным действующего состава НКРЭКУ. Обращение подали 50 народных депутатов со всех парламентских фракций и группы.

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