Кризис COVID-19 создаст новых лидеров еврейских общин, - Сингер

Фото: Роберт Сингер (wikipedia.com)

Однако, кризис может обрушить организации, которые слабы или исчезают

Коронавирус создает не только проблемы, но и новые возможности. Однако, проблемой может стать снижение финансовых возможностей организаций, занимающихся помощью нуждающимся, вследствие уменьшения количества благотворительных взносов.

Об этом заявил филантроп и председатель попечительского совета World ORT Роберт Сингер в ходе одной из панельных дискуссий Kyiv Jewish Forum 2020.

"Я думаю, что большие фонды, крупные спонсоры не будут иметь резкого сокращения пожертвований. Но я полагаю, что маленькие организации, основанные на членстве людей, которые жертвуют 10, 15 или 20 долларов находятся в другом положении. Они больше ориентированы на местные нужды, больше денег вкладывается на местном уровне, в сообщества и семьи, и, скорее всего, будет доступно меньше денег такого рода. Но пока рано говорить, это зависит от того, как долго продлится этот кризис, поэтому на данном этапе мы не можем точно оценивать даже следующие 10-12 месяцев. Думаю, что на этом этапе могут исчезнуть небольшие или слабые организации; тут, в Израиле, я думаю, около 40% неправительственных организаций просто перестанут существовать", - отметил он.

По мнению Сингера, этот кризис обрушит организации, которые слабы или исчезают, но люди, которые выйдут из него, станут будущими лидерами еврейских общин.

Он также подчеркнул необходимость координировать действия авторитетных лидеров организаций и общин еврейского мира для преодоления таких угроз, как пандемия COVID-19.

"Сейчас мы намного лучше понимаем необходимость работать вместе и в обычное время, и тогда, когда мир радикально меняет направление, в уникальные времена. И в такие времена мы должны объединиться", - резюмировал Сингер.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в речи-открытии Kyiv Jewish Forum 2020 заявил, что Украина переживает возрождение своей еврейской общины.