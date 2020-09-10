Криза COVID-19 створить нових лідерів єврейських громад, - Сінгер

Фото: Роберт Сінгер (wikipedia.com)

Однак, криза може обвалити організації, які слабкі або зникають

Коронавірус створює не тільки проблеми, але і нові можливості. Однак, проблемою може стати зниження фінансових можливостей організацій, що займаються допомогою нужденним, внаслідок зменшення кількості благодійних внесків.

Про це заявив філантроп і голова опікунської ради World ORT Роберт Сінгер у ході однієї з панельних дискусій Kyiv Jewish Forum 2020.

"Я думаю, що великі фонди, великі спонсори не матимуть різкого скорочення пожертв. Але я вважаю, що маленькі організації, засновані на членстві людей, які жертвують 10, 15 або 20 доларів знаходяться в іншому становищі. Вони більше орієнтовані на місцеві потреби, більше грошей вкладається на місцевому рівні, в співтовариства і сім'ї, і, швидше за все, буде доступно менше грошей такого роду. Але поки рано говорити, це залежить від того, як довго триватиме ця криза, тому на даному етапі ми не можемо точно оцінювати навіть наступні 10-12 місяців. Думаю, що на цьому етапі можуть зникнути невеликі або слабкі організації; тут, в Ізраїлі, я думаю, близько 40% неурядових організацій просто перестануть існувати", - зазначив він.

На думку Сінгера, ця криза обвалить організації, які слабкі або зникають, але люди, які вийдуть з нього, стануть майбутніми лідерами єврейських громад.

Він також підкреслив необхідність координувати дії авторитетних лідерів організацій і громад єврейського світу для подолання таких загроз, як пандемія COVID-19.

"Зараз ми набагато краще розуміємо необхідність працювати разом і у звичайний час, і тоді, коли світ радикально змінює напрямок, в унікальні часи. І в такі часи ми повинні об'єднатися", - резюмував Сінгер.

Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін в мові-відкриття Kyiv Jewish Forum 2020 заявив, що Україна переживає відродження своєї єврейської громади.