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Крижаний шторм у Канаді: стало відомо про першу жертву

У Канаді внаслідок крижаного шторму загинула одна людина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Квебеку й Онтаріо сотні тисяч родин залишилися без електрики після того, як потужний весняний крижаний шторм повалив дерева й обвалив лінії електропередач, унаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Поліція провінції Квебек повідомила, що чоловік у віці 60 років загинув, оскільки його придавило гілкою дерева, коли він намагався спиляти гілки на своїй ділянці в Лез Кото, на північний захід від Монреаля.

Прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего закликав людей проявляти обережність найближчими днями.

Компанія Hydro-Québec заявила, що вона відновила електропостачання для третини постраждалих клієнтів по всій провінції, але регіони Монреаля, Монтеррегі та Лаврентії залишаються найбільш постраждалими від перебоїв.

На піку без електрики залишалося до мільйона сімей. Станом на ранок п'ятниці, близько 675 тисяч споживачів все ще перебувають без електрики.

Директор Hydro-Québec з управління енергосистемами Максим Надо попередив, що сильний вітер, що досягає 70 кілометрів на годину, може перешкодити роботі, але вони уважно стежать за ситуацією. До вихідних відключення електроенергії мають скоротитися до 300 тисяч клієнтів, але деякі люди можуть отримати електрику тільки в неділю або навіть у понеділок.

В Онтаріо близько 23 тисячі споживачів тільки в Оттаві залишаються без електрики. Постачальник комунальних послуг заявив, що не очікує відновлення подачі електроенергії для багатьох споживачів до суботи.

"Наразі без електрики залишаються близько 93 тисячі споживачів, причому східний Онтаріо є одним із найбільш постраждалих регіонів провінції", - йдеться в повідомленні компанії.

Раніше повідомлялося, що крижаний дощ та грози обрушилися на деякі райони канадських міст Онтаріо та Квебека, через що більше одного мільйона людей залишилися без електрики.

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КанадаВ'ячеслав Негода