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Ледяной шторм в Канаде: стало известно о первой жертве

В Канаде в результате ледяного шторма погиб один человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Квебеке и Онтарио сотни тысяч семей остались без электричества после того, как мощный весенний ледяной шторм повалил деревья и обрушил линии электропередач, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

Полиция провинции Квебек сообщила, что мужчина в возрасте 60 лет погиб, поскольку его придавило веткой дерева, когда он пытался спилить ветки на своем участке в Лез Кото, к юго-западу от Монреаля.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего призвал людей проявлять осторожность в ближайшие дни.

Компания Hydro-Québec заявила, что она восстановила электроснабжение для трети пострадавших клиентов по всей провинции, но регионы Монреаля, Монтерреги и Лаврентии остаются наиболее пострадавшими от перебоев.

На пике без электричества оставалось до миллиона семей. По состоянию на утро пятницы, около 675 тысяч потребителей все еще находятся без электричества.

Директор Hydro-Québec по управлению энергосистемами Максим Надо предупредил, что сильный ветер, достигающий 70 километров в час, может помешать работе, но они внимательно следят за ситуацией. К выходным отключения электроэнергии должны сократиться до 300 тысяч клиентов, но некоторые люди могут получить электричество только в воскресенье или даже в понедельник.

В Онтарио около 23 тысячи потребителей только в Оттаве остаются без электричества. Поставщик коммунальных услуг заявил, что не ожидает восстановления подачи электроэнергии для многих потребителей до субботы.

"В настоящее время без электричества остаются около 93 тысячи потребителей, причем восточный Онтарио является одним из наиболее пострадавших регионов провинции", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что ледяной дождь и грозы обрушились на некоторые районы канадских городов Онтарио и Квебека из-за чего более одного миллиона человек остались без электричества.

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КанадаВячеслав Негода