Криза в Судані загострюється: МЗС України відреагувало на масові напади в Ель-Фашері

"За інформацією, яка поширюється в ЗМІ та соціальних мережах, останніми днями Сили швидкої підтримки Судану встановили контроль над містом Ель-Фашер - адміністративним центром провінції Північний Дарфур - де вчиняють жахливі акти насильства проти цивільних людей, які можуть бути розцінені як воєнні злочини", - зазначили в міністерстві.

МЗС закликало сторони збройного конфлікту в Республіці Судан, а також міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів для того, щоб припинити кровопролиття та насильство, притягнути до відповідальності осіб, які вчиняють злочини проти цивільних, запобігти подальшому загостренню катастрофічної гуманітарної ситуації.

"Україна виступає проти будь-яких намагань фрагментувати Республіку Судан та її державні інститути. Суданський народ має невід’ємне право на життя у мирі та безпеці", - додали в МЗС.

Водночас міністерство підтвердило незмінну позицію України на підтримку єдності, суверенітету та територіальної цілісності Судану, розбудови його демократичного та процвітаючого суспільства.

"Це не лише відповідає інтересам суданського народу, але й сприятиме зміцненню миру, безпеки та стабільності на всьому Африканському континенті", - підсумували в МЗС.