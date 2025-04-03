Криза на ринку праці: які професії будуть найпопулярнішими у 2025 році в Україні

На тлі війни в Україні у 2025 році спостерігається кадрова криза. Найбільше не вистачає кваліфікованих робітників та лікарів різних спеціалізацій.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості.
Український ринок праці у 2025 році стикається зі значним дефіцитом робочої сили, особливо серед кваліфікованих робітників. Найбільше вакансій зафіксовано для таких спеціалістів, як швачки, токарі, електромонтери, столяри, слюсарі-сантехніки, електрогазозварники, монтери колії, фрезерувальники, машиністи екскаваторів та оператори верстатів із програмним керуванням.
Крім того, в країні спостерігається гостра нестача лікарів різних спеціалізацій, зокрема сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. Високий попит на ці професії зумовлений не лише зростанням потреби у кваліфікованих фахівцях, а й значною плинністю кадрів у багатьох сферах. Часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники та вантажники.
За даними "Єдиного порталу вакансій", станом на 31 березня 2025 року роботодавці опублікували 221 тисячу вакансій. Найбільш затребуваними є такі професії:
Фахівці зазначають, що попит на працівників у різних сферах змінюється залежно від соціально-економічної ситуації в країні. Водночас зростає тенденція до відмови від офісної роботи на користь дистанційної зайнятості та самозайнятості. Очікується, що у 2025 році найбільш затребуваними залишаться професії, пов’язані з фізичною працею, медициною, освітою та сферою послуг.
Раніше РБК-Україна писало, які підстави для звільнення працівників існують в Україні. Так, можливі випадки звільнення за ініціативою роботодавця (прогули, невиконання обов'язків, скорочення штату), працівника (особисті причини, кар'єрні зміни) та за згодою сторін. Однак, у будь-якому випадку важливо дотримуватися процедур і захищати права працівників.
Також ми розповідали про дефіцит робочої сили в різних регіонах України. Найбільша нестача кадрів спостерігається в Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Водночас найбільше вакансій стосуються робітничих спеціальностей, сфери торгівлі та медицини.
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