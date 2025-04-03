Кризис на рынке труда: какие профессии будут самыми популярными в 2025 году в Украине

В каких сферах наибольший дефицит работников

Украинский рынок труда в 2025 году сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы, особенно среди квалифицированных рабочих. Больше всего вакансий зафиксировано для таких специалистов, как швеи, токари, электромонтеры, столяры, слесари-сантехники, электрогазосварщики, монтеры пути, фрезеровщики, машинисты экскаваторов и операторы станков с программным управлением.

Кроме того, в стране наблюдается острая нехватка врачей различных специализаций, в частности семейных врачей, терапевтов и педиатров. Высокий спрос на эти профессии обусловлен не только ростом потребности в квалифицированных специалистах, но и значительной текучестью кадров во многих сферах. Часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики.

Каких специалистов ищут работодатели

По данным "Единого портала вакансий", по состоянию на 31 марта 2025 года работодатели опубликовали 221 тысячу вакансий. Наиболее востребованными являются следующие профессии:

сфера торговли и услуг - продавцы (19 тысяч вакансий), администраторы (7 тысяч), повара (5 тысяч), охранники (3 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи);

- продавцы (19 тысяч вакансий), администраторы (7 тысяч), повара (5 тысяч), охранники (3 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи); квалифицированные рабочие - водители (11 тысяч), слесари (5 тысяч), комплектовщики (3 тысячи), швеи (2 тысячи), электрики (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи);

- водители (11 тысяч), слесари (5 тысяч), комплектовщики (3 тысячи), швеи (2 тысячи), электрики (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи); профессионалы и специалисты - бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (2 тысячи), механики (2 тысячи), экспедиторы (2 тысячи), технологи (2 тысячи), учителя (1 тысяча), экономисты (1 тысяча).

- бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (2 тысячи), механики (2 тысячи), экспедиторы (2 тысячи), технологи (2 тысячи), учителя (1 тысяча), экономисты (1 тысяча). неквалифицированные рабочие - грузчики (5 тысяч), уборщики (3 тысячи), кладовщики (3 тысячи), подсобные рабочие (более 1 тысячи).

Специалисты отмечают, что спрос на работников в разных сферах меняется в зависимости от социально-экономической ситуации в стране. В то же время растет тенденция к отказу от офисной работы в пользу дистанционной занятости и самозанятости. Ожидается, что в 2025 году наиболее востребованными останутся профессии, связанные с физическим трудом, медициной, образованием и сферой услуг.