Кризис на рынке труда: какие профессии будут самыми популярными в 2025 году в Украине

На фоне войны в Украине в 2025 году наблюдается кадровый кризис. Больше всего не хватает квалифицированных рабочих и врачей различных специализаций.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственном центре занятости.
Украинский рынок труда в 2025 году сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы, особенно среди квалифицированных рабочих. Больше всего вакансий зафиксировано для таких специалистов, как швеи, токари, электромонтеры, столяры, слесари-сантехники, электрогазосварщики, монтеры пути, фрезеровщики, машинисты экскаваторов и операторы станков с программным управлением.
Кроме того, в стране наблюдается острая нехватка врачей различных специализаций, в частности семейных врачей, терапевтов и педиатров. Высокий спрос на эти профессии обусловлен не только ростом потребности в квалифицированных специалистах, но и значительной текучестью кадров во многих сферах. Часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики.
По данным "Единого портала вакансий", по состоянию на 31 марта 2025 года работодатели опубликовали 221 тысячу вакансий. Наиболее востребованными являются следующие профессии:
Специалисты отмечают, что спрос на работников в разных сферах меняется в зависимости от социально-экономической ситуации в стране. В то же время растет тенденция к отказу от офисной работы в пользу дистанционной занятости и самозанятости. Ожидается, что в 2025 году наиболее востребованными останутся профессии, связанные с физическим трудом, медициной, образованием и сферой услуг.
Ранее РБК-Украина писало, какие основания для увольнения работников существуют в Украине. Так, возможны случаи увольнения по инициативе работодателя (прогулы, невыполнение обязанностей, сокращение штата), работника (личные причины, карьерные изменения) и по согласию сторон. Однако, в любом случае важно соблюдать процедуры и защищать права работников.
Также мы рассказывали о дефиците рабочей силы в разных регионах Украины. Наибольшая нехватка кадров наблюдается в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. В то же время больше всего вакансий касаются рабочих специальностей, сферы торговли и медицины.
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