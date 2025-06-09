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Криза в економіці РФ посилюється: у будівельній галузі рекордні борги по зарплатах

Понеділок 09 червня 2025 15:14
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Криза в економіці РФ посилюється: у будівельній галузі рекордні борги по зарплатах Фото: Заборгованість із зарплат у РФ росте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Економічна криза в Росії загострюється. Будівельна галузь очолила список заборгованостей із зарплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Офіційна російська статистика більше не здатна приховати погіршення економічної ситуації в країні.

За його даними, сукупна заборгованість з виплати заробітної плати у РФ на кінець квітня 2025 року сягнула 1,482 млрд рублів - це приблизно 18,8 млн доларів, що є максимальним показником із 2021 року.

У ЦПД зазначають, що майже всі випадки затримки зарплат пояснюються відсутністю коштів у роботодавців, що свідчить про системну кризу в економіці Росії.

Будівельна галузь в епіцентрі обвалу

Найгостріше проблеми проявляються в будівництві: дві третини від загального обсягу заборгованості припадає саме на будівельні компанії. Раніше Центр вже повідомляв про різке скорочення обсягів будівництва по всій території РФ і масові банкрутства забудовників.

"Це наслідок системної кризи в економіці рф, що продовжує наростати", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Фінансовий стан бізнесу та населення в Росії стрімко погіршується на тлі військових витрат, зовнішніх санкцій, високої кредитної ставки, недоступності іпотеки, а також спаду у видобувній промисловості.

До цього додається зниження доходів бюджету від експорту енергоносіїв.

За оцінками ЦПД, така ситуація є прямим наслідком небажання Кремля припиняти війну проти України.

Раніше агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу.

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