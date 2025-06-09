Кризис в экономике РФ усиливается: в строительной отрасли рекордные долги по зарплатам

Экономический кризис в России обостряется. Строительная отрасль возглавила список задолженностей по зарплатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Официальная российская статистика больше не способна скрыть ухудшение экономической ситуации в стране.

По его данным, совокупная задолженность по выплате заработной платы в РФ на конец апреля 2025 года достигла 1,482 млрд рублей - это примерно 18,8 млн долларов, что является максимальным показателем с 2021 года.

В ЦПД отмечают, что почти все случаи задержки зарплат объясняются отсутствием средств у работодателей, что свидетельствует о системном кризисе в экономике России.

Строительная отрасль в эпицентре обвала

Острее всего проблемы проявляются в строительстве: две трети от общего объема задолженности приходится именно на строительные компании. Ранее Центр уже сообщал о резком сокращении объемов строительства по всей территории РФ и массовых банкротствах застройщиков.

"Это следствие системного кризиса в экономике рф, который продолжает нарастать", - говорится в сообщении ЦПД.

Финансовое состояние бизнеса и населения в России стремительно ухудшается на фоне военных расходов, внешних санкций, высокой кредитной ставки, недоступности ипотеки, а также спада в добывающей промышленности.

К этому добавляется снижение доходов бюджета от экспорта энергоносителей.

По оценкам ЦПД, такая ситуация является прямым следствием нежелания Кремля прекращать войну против Украины.