Криза чи інтриги? Джерела розповіли про відносини Зеленського, Федорова й військових

Зокрема, троє співрозмовників видання вважають, що нещодавня критика Зеленським темпів роботи з отримання систем ППО Patriot була спрямована саме на Федорова. Хоча джерела РБК-Україна в оточенні міністра таку оцінку заперечують.

"У кулуарах в ходу й інші версії того, чому між президентом і міністром оборони пробігла чорна кішка. Від розв'язаної проблеми з "бусифікацією", яка, як і раніше, генерує нові неприємні для влади скандали, до відлунь "Міндічгейта". А саме - того, що Федоров тоді був одним із комунікаторів між "центром ухвалення рішень" і антикорупційними структурами. Та й загалом, нібито вибудував із НАБУ/САП (стосунки з якими у Банкової, природно, дуже прохолодні) занадто близькі контакти", - йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі".

При цьому співрозмовники видання і на Банковій, і в оточенні Федорова будь-який конфлікт геть заперечують.

"Президент абсолютно нормально з Федоровим спілкується, і не тільки з профільних питань, а з широкого кола тем. У Федорова є повний доступ, коли це необхідно", - сказало джерело РБК-Україна в оточенні Зеленського.

"Зараз навіть більше довіри стало", - підтвердив близький до Федорова співрозмовник.

При цьому в неофіційних розмовах співрозмовники визнають, що без інтриг і медійних атак навколо керівника Міноборони не обходиться. Серед причин, окрім політичних, називають боротьбу за величезні бюджети, якими розпоряджається міністерство.

"Почали переводити закупівлі на тендери, відмовлятися від непотрібних нам зараз озброєнь, різати гроші на непотрібні релокації підприємств, дублювання держзамовлень тощо. Звичайно, з'явилося дуже багато незадоволених, які почали атакувати. Але коли ми остаточно переведемо все на тендери, усі заспокояться, остаточно приймуть нові правила", - повідомив РБК-Україна співрозмовник в оточенні Федорова.

"Михайла багато хто сприймає як конкурента. І там у МО ті ж самі проблеми - але це не проблеми самого МО, а те, що МО має вирішувати, кому давати гроші на зброю. А в когось завищені ціни, у когось зброя вже застаріла, хтось хоче більше, ніж може поставити. Тому його й атакують з усіх боків", - додало джерело видання на Банковій.

Чи є конфлікт з Арахамією?

Деякі співрозмовники РБК-Україна окремо виділяли протистояння між Федоровим і головою фракції СН Давидом Арахамією.

"Один із видимих проявів цього конфлікту - публічні атаки на Федорова і його команду "діджиталізаторів" з боку голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, якого вважають близьким до Арахамії. Справа дійшла до судового позову про захист честі та гідності, який нинішній в.о. голови Мінцифри Олександр Борняков подав проти Гетманцева. Сам нардеп виклик прийняв і тепер хоче залучити до процесу ще й самого Федорова", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Ви ж розумієте: якби президент хотів це зупинити, йому було б достатньо один раз зателефонувати Арахамії. Але він цього не робить, хоча про все в курсі", - сказав РБК-Україна один із впливових нардепів у Раді.

"Система почала "жерти" Федорова, як колись зжерла багатьох інших", - додав його колега по "Слузі народу".

"Те, що атакують Михайла, не означає, що президент це почав і що президент це підтримує", - відповів на ці закиди співрозмовник РБК-Україна в оточенні Зеленського.

Разом з тим, джерела видання в оточенні Федорова наполягають, що навіть якщо якісь атаки з боку Арахамії раніше і мали місце, то зараз між двома президентськими топменеджери все гаразд, і спілкуються вони навіть тісніше, ніж раніше.

Федоров і кадрові військові

"Ще одна лінія напруги, яку причетні навіть особливо не намагаються приховувати - між Федоровим і кадровими військовими на чолі з головкомом Олександром Сирським. Те, що такий конфлікт після призначення нового глави Міноборони майже неминучий, можна було передбачити й без жодних політичних інсайдів: надто вже різний бекграунд, спосіб мислення, та й банальна різниця у віці між тими ж Федоровим і Сирським", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Коли Федорова тільки призначили в Міноборони, він запропонував президенту змінити головкома. Серед запропонованих ним кандидатур був Андрій Білецький, Михайло Драпатий. Ігоря Оболенського пропонувалося призначити начальником Генштабу. Президент тоді відмовився змінювати головкома, тому що Сирський його в усьому влаштовує і він йому довіряє", - зазначив один зі співрозмовників видання. Його слова підтвердили ще два джерела РБК-Україна.

Водночас у Федорова заперечують, що новий міністр оборони приходив з ідеями заміни головкома, наприклад, на Білецького. Але визнають, що з Сирським у них різне бачення того, як треба вести війну.

"Головком же воює так, як завжди воював. А результати стали кращими - якраз через наші дії з відключення росіянам "Старлінків", забезпечення міддл- і дип-страйків, які руйнують росіянам логістику й економіку тощо", - сказав виданню співрозмовник в оточенні міністра.

Серед інших озвучуваних джерелами РБК-Україна у військових колах закидів на адресу голови Міноборони - нібито "перегин" на користь закупівель дронів на шкоду артилерійським снарядам, а також намагання Федорова "заходити "на поле" ЗСУ".