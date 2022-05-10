Кривой Рог и район не будут менять время комендантского часа

Кривой Рог и Криворожский район пока не будут менять время комендантского часа. Решение согласовано с руководством области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

В частности, он отметил, что по согласованию с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко комендантский час в Кривом Роге и Криворожском районе сокращаться не будет.

Он по-прежнему будет действовать с 22:00 до 05:00.

Запреты в период комендантского часа

Пока действует комендантский час, запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком. Исключение есть только при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

Также разрешается покинуть дом во время воздушной тревоги, чтобы спрятаться в укрытии.