Кривий Ріг та район не змінюватимуть час комендантської години
Кривий Ріг і Криворізький район поки не змінюватимуть час комендантської години. Рішення погоджено з керівництвом області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Зокрема, він зазначив, що за погодженням з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком комендантська година в Кривому Розі та Криворізькому районі скорочуватися не буде.
Вона як і раніше діятиме з 22:00 до 05:00.
Заборони в період комендантської години
Поки діє комендантська година, заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також переміщатися на транспорті або пішки. Виняток є тільки при наявності спеціального пропуску та посвідчення особи.
Також дозволяється залишити будинок під час повітряної тривоги, щоб сховатися в укритті.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Дніпропетровській області вирішили скоротити комендантську годину, тепер вона діє з 23:00 до 05:00.
На таку ж тривалість сьогодні перейшла й Івано-Франківська область.
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