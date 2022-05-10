Кривий Ріг та район не змінюватимуть час комендантської години

Кривий Ріг і Криворізький район поки не змінюватимуть час комендантської години. Рішення погоджено з керівництвом області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Зокрема, він зазначив, що за погодженням з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком комендантська година в Кривому Розі та Криворізькому районі скорочуватися не буде.

Вона як і раніше діятиме з 22:00 до 05:00.

Заборони в період комендантської години

Поки діє комендантська година, заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також переміщатися на транспорті або пішки. Виняток є тільки при наявності спеціального пропуску та посвідчення особи.

Також дозволяється залишити будинок під час повітряної тривоги, щоб сховатися в укритті.