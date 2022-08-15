Кривой Рог принял уже десятки тысяч переселенцев: Верещук назвала точную цифру

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кривой Рог принял уже 70 тысяч внутренне перемещенных лиц. Такое количество людей составляет более 10% населения города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Сегодня с командой Минрегиона посетили хаб для переселенцев в Кривом Роге. Это прифронтовой город принял 70 тысяч ВПЛ. Также Кривой Рог пропустил через себя более 100 тысяч транзитных ВПЛ", - отметила чиновница.

Она встретилась с руководством города, а также главами соседних территориальных громад - Никополя и Марганца, которые в последнее время терпят атаки со стороны войск России.

Верещук отметила, что была поражена стойкостью людей, которые "спокойно делают свою работу".