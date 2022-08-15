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Кривий Ріг прийняв уже десятки тисяч переселенців: Верещук назвала точну цифру

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Кривий Ріг, Понеділок 15 серпня 2022 01:32
Кривий Ріг прийняв уже десятки тисяч переселенців: Верещук назвала точну цифру Фото: Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кривий Ріг прийняв уже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Така кількість людей становить понад 10% населення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Сьогодні з командою Мінрегіону відвідали хаб для переселенців у Кривому Розі. Це прифронтове місто прийняло 70 тисяч ВПО. Також Кривий Ріг пропустив через себе більш ніж 100 тисяч транзитних ВПО", - зазначила посадовиця.

Вона зустрілася з керівництвом міста, а також головами сусідніх територіальних громад - Нікополя та Марганця, які останнім часом зазнають атак з боку військ Росії.

Верещук зауважила, що була вражена стійкістю людей, які "спокійно роблять свою роботу".

Нагадаємо, Верещук раніше говорила про те, що мешканці Херсонської області, особливо жінки з дітьми, повинні евакуюватися через наступ важкої зими. За її словами, також це необхідно й для деокупації території.

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Кривий Ріг Війна Росії проти України
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