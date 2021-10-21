Кривой Рог накрыла пыльная буря

По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

Он также отметил, что в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил он.

В экологической инспекции рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций: