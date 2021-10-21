Кривий Ріг накрила пилова буря

За словами глави ДЕІ Андрія Мальованого, напередодні міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм по вмісту пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

Він також зазначив, що в Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств і кар'єрів.

"В результаті сильного вітру небезпечні сполуки і дрібнодисперсні частинки з територій промислових об'єктів потрапляють в повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей", - зазначив він.

В екологічній інспекції рекомендують дотримуватися ряду рекомендацій: