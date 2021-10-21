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Кривий Ріг накрила пилова буря

Автор: Юлія Бойко

Кривий Ріг накрила пилова буря, яка може становити загрозу для населення. Сильний вітер несе в місто дрібнодисперсні частинки з гірничодобувних підприємств і кар'єрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію.

За словами глави ДЕІ Андрія Мальованого, напередодні міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм по вмісту пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

Він також зазначив, що в Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств і кар'єрів.

"В результаті сильного вітру небезпечні сполуки і дрібнодисперсні частинки з територій промислових об'єктів потрапляють в повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей", - зазначив він.

В екологічній інспекції рекомендують дотримуватися ряду рекомендацій:

  • мінімізувати пересування по місту;
  • на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов'язкою або маскою, по можливості надіти окуляри;
  • якщо є зволожувачі повітря, включіть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;
  • для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

Нагадаємо, в червні в Україні спостерігалася пилова буря, яка прийшла з Росії.

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Кривий Ріг