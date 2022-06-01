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На Криворожском направлении захватчики сооружают укрепления и минируют побережье реки

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Кривой Рог, Среда 01 июня 2022 00:09
На Криворожском направлении захватчики сооружают укрепления и минируют побережье реки Фото: на Криворожском направлении захватчики сооружают укрепления (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты на Криворожском направлении срывают плиты с дорог для укреплений позиций. Также минируют побережье реки Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается напряженной.

"Вынуждены усиливать свои оборонные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - сообщил Вилкул.

При этом он отметил, что ВСУ успешно выполняют поставленные боевые задачи, продолжают проводить успешные операции на южном от Кривого Рога направлении. Враг несет потери в живой силе и технике.

Напомним, ночью враги обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады. Днем – Широковскую громаду, никто не пострадал. Также вчера, по данным Генштаба ЗСУ, захватчики нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

Ранее ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом и уничтожили самолет Су-35, установки "Град" и много оккупантов. Мы также писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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