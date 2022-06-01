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На Криворізькому напрямку загарбники споруджують укріплення і мінують узбережжя річки

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Кривий Ріг, Середа 01 червня 2022 00:09
На Криворізькому напрямку загарбники споруджують укріплення і мінують узбережжя річки Фото: на Криворізькому напрямку загарбники споруджують укріплення (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти на Криворізькому напрямку зривають плити з доріг для укріплень позицій. Також мінують узбережжя річки Інгулець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою.

"Змушені посилювати свої оборонні позиції - навіть зривають плити з доріг, щоб побудувати собі укріплення, а також проводять мінування узбережжя річки Інгулець", - повідомив Вілкул.

При цьому він зазначив, що ЗСУ успішно виконують поставлені бойові завдання, продовжують проводити успішні операції на південному від Кривого Рогу напрямку. Ворог має втрати в живій силі і техніці.

Нагадаємо, вночі вороги обстріляли прикордонну територію Зеленодольської громади. Вдень - Широківську громаду, ніхто не постраждав. Також вчора, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.

Раніше ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом і знищили літак Су-35, установки "Град" і багато окупантів. Ми також писали про те, що війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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