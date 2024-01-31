У Криворізькому районі пролунав вибух

У Криворізькому районі сьогодні вдень, 31 січня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, Повітряні сили України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Криворізькому районі гучно", - йдеться у повідомленні.
Ситниченко закликав громадян перебувати в укриттях.
До цього Повітряні сили України повідомляли про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кривого Рогу.
Лисак зазначив, що сили Повітряного командування "Схід" знищили ворожу ракету в Криворізькому районі.
Сьогодні стало відомо, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.
Також російські війська у Бериславі в Херсонській області скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди. Поранення отримали подружжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.