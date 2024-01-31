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У Криворізькому районі пролунав вибух

Архівне фото: У Криворізькому районі пролунав вибух (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Криворізькому районі сьогодні вдень, 31 січня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, Повітряні сили України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Криворізькому районі гучно", - йдеться у повідомленні.

Ситниченко закликав громадян перебувати в укриттях.

До цього Повітряні сили України повідомляли про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кривого Рогу.

Причина вибуху

Лисак зазначив, що сили Повітряного командування "Схід" знищили ворожу ракету в Криворізькому районі.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні стало відомо, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.

Також російські війська у Бериславі в Херсонській області скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди. Поранення отримали подружжя.

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