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В Бериславі окупанти скинули вибухівку на мотоцикл з людьми. Є поранені

Херсон, Середа 31 січня 2024 14:46
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В Бериславі окупанти скинули вибухівку на мотоцикл з людьми. Є поранені Фото: в Бериславі окупанти скинули вибухівку на мотоцикл з людьми (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у Бериславі на Херсонщині скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди. Поранення отримали подружжя.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети", - розповів він.

За даними голови ОВА, потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

"Лікарі оцінюють їх стан як задовільний", - констатував Прокудін.

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області постійно перебуває під обстрілами російських військ, які окупували Херсонську область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Наприклад, 18 вересня 2023 року росіяни атакували Берислав Херсонської області з безпілотника, скинувши вибухівку біля автовокзалу. Тоді постраждали чотири місцеві жителі.

А в листопаді минулого року внаслідок російського обстрілу Берислава в Херсонській області загинув чоловік, якого росіяни атакували з безпілотника, коли він їхав на велосипеді. Жінка отримала поранення.

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Херсон Херсонська область
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