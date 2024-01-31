В Криворожском районе прогремел взрыв

В Криворожском районе сегодня днем, 31 января, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, Воздушные силы Украины и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В Криворожском районе громко", - говорится в сообщении.
Ситниченко призвал граждан находиться в укрытиях.
До этого Воздушные силы Украины сообщали о вражеской ракете, которая летела в направлении Кривого Рога.
Лысак отметил, что силы Воздушного командования "Восток" уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе.
Сегодня стало известно, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли Покровск Донецкой области. Шесть человек получили ранения.
Также российские войска в Бериславе в Херсонской области сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди. Ранения получили супруги.
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