У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного удару РФ

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська в ніч проти 29 жовтня вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Була атакована житлова триповерхівка. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 14 поранених.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, по Кривому Рогу росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". Крім того, окупанти запустили по Україні 48 дронів-камікадзе. ППО збила 26 безпілотників.

Докладніше про наслідки масштабної атаки РФ по Україні 29 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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