В Кривом Роге возросло количество жертв после ракетного удара РФ

Атака РФ на Кривой Рог

Российские войска в ночь на 29 октября ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Была атакована жилая трехэтажка. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 14 раненых.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, по Кривому Рогу россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Кроме того, оккупанты запустили по Украине 48 дронов-камикадзе. ПВО сбила 26 беспилотников.

Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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