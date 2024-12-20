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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар

Фото: у Кривому Розі зросла кількість постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар. Поранення отримали шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці ракетного удару. Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені три багатоквартирних і 17 приватних будинків.

Також пошкоджені понад 20 авто, соціальний заклад і стаціонарне відділення лікарні. Пацієнтів перевели до інших медустанов.

Станом на ранок 20 грудня відомо про шість постраждалих у Кривому Розі. Серед постраждалих дівчинка 15 років, троє чоловіків 38, 49 та 75 років, дві жінки 30 та 82 років. Двох людей врятовано з-під завалів.

У лікарні троє постраждалих, усі в стані середньої тяжкості. 

 

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Кривого Рогу

Ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Окупанти застосували балістику.

Як зазначає місцева влада, загарбники вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Ввечері повідомлялося про п'ять постраждалих. Жертв вдалося уникнути.

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