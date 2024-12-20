В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара. Ранения получили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте ракетного удара. В результате атаки частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены три многоквартирных и 17 частных домов.
Также повреждены более 20 авто, социальное учреждение и стационарное отделение больницы. Пациентов перевели в другие медучреждения.
По состоянию на утро 20 декабря известно о шести пострадавших в Кривом Роге. Среди пострадавших девочка 15 лет, трое мужчин 38, 49 и 75 лет, две женщины 30 и 82 лет. Два человека спасены из-под завалов.
В больнице трое пострадавших, все в состоянии средней тяжести.
Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты применили баллистику.
Как отмечают местные власти, захватчики ударили в двухэтажный жилой дом в густонаселенном жилом микрорайоне. Вечером сообщалось о пяти пострадавших. Жертв удалось избежать.
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