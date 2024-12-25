У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Обстріл Кривого Рогу

Близько 16:00 24 грудня в Україні оголосили тривогу через загрозу балістики. Майже одразу стало відомо, що окупанти завдали удару по Кривому Рогу.

Під обстріл потрапив житловий будинок, повідомлялось про постраждалих. Спочатку у Кривому Розі зафіксували п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів.

Пізніше кілкість поранених почала зростати, також одна людин загинула. До цього повідомлялось про 15 поранених у Кривому Розі після обстрілу РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.