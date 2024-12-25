В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

В Кривом Роге до 17 возросло количество пострадавших после российской атаки. Оккупанты обстреляли город 24 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Кривой Рог. В результате вчерашнего вражеского ракетного удара погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка", - говорится в сообщении МВД Украины.
Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, погиб 43-летний мужчина, 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет, госпитализированы 12 раненых.
По данным правоохранителей, аварийно-спасательные работы завершены.
В доме, куда попали оккупанты, разрушен подъезд с четвертого по первый этажи.
Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Разрушены и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто.
Около 16:00 24 декабря в Украине объявили тревогу из-за угрозы баллистики. Почти сразу стало известно, что оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.
Под обстрел попал жилой дом, сообщалось о пострадавших. Сначала в Кривом Роге зафиксировали пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов.
Позже количество раненых начало расти, также один человек погиб. До этого сообщалось о 15 раненых в Кривом Роге после обстрела РФ.
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