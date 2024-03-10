UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи

Фото: поблизу школи в Кривому Розі знайшли гранату (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березні, поблизу навчального закладу в Кривому Розі знайшли вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними місцевих мешканців, на Зарічному в посадці за навчальним закладом виявили бойову гранату Ф-1.

 

Правоохоронці Покровського району вилучили гранату і запал, що знаходились біля школи №32. Після чого сапери знищили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

До цього ми повідомляли, що минулого року в Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Тоді він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВійна Росії проти України