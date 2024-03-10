В Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи

За даними місцевих мешканців, на Зарічному в посадці за навчальним закладом виявили бойову гранату Ф-1.

Правоохоронці Покровського району вилучили гранату і запал, що знаходились біля школи №32. Після чого сапери знищили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

До цього ми повідомляли, що минулого року в Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Тоді він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.

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