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В Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи

Кривий Ріг, Неділя 10 березня 2024 20:05
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В Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи Фото: поблизу школи в Кривому Розі знайшли гранату (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березні, поблизу навчального закладу в Кривому Розі знайшли вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними місцевих мешканців, на Зарічному в посадці за навчальним закладом виявили бойову гранату Ф-1.

Правоохоронці Покровського району вилучили гранату і запал, що знаходились біля школи №32. Після чого сапери знищили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

До цього ми повідомляли, що минулого року в Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Тоді він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.

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